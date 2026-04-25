الهلال في اختبار لا يقبل التعثر

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم، إلى أجواء المنافسة في الدوري الرواندي، عندما يواجه نظيره موسانزي ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من البطولة.

وأكمل الهلال استعداداته لهذه المواجهة عبر سلسلة من التدريبات المكثفة، تحت إشراف الجهاز الفني، الذي عمل على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، سعياً لمواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز صدارة الفريق.

ويدخل الهلال اللقاء متربعًا على قمة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، في وقت يحتل فيه موسانزي المركز العاشر برصيد 37 نقطة، ما يمنح المواجهة أبعادًا تنافسية مختلفة بين الطموح في الصدارة والرغبة في تحسين الموقع.

ويسعى الهلال إلى تأمين موقعه في القمة والاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري، خاصة مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة، حيث لم يعد مجال التفريط في النقاط واردًا.

في المقابل، يتطلع موسانزي إلى استغلال عاملي الأرض والدوافع المعنوية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر، في مواجهة تبدو على الورق محسومة، لكنها في الميدان تحمل كل احتمالات المفاجأة.