نائب: عدم حسم مرشح الإطار يدفع للإبقاء على السوداني كخيار أفضل لرئاسة الوزراء

بغداد - ياسين صفوان - وقال التميمي في حديث له، إن “الإطار لم يتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح رئاسة الحكومة حتى الآن”، مبيناً أنه “في ظل عدم التوافق، من الأفضل الإبقاء على رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني”.وأضاف أن “السوداني يمتلك الكتلة الأكبر داخل البرلمان، فضلاً عن وجود دعم من كتل سياسية كبيرة له”، مشيراً إلى أن “استمراره يمثل خياراً مناسباً في هذه المرحلة”.

وتابع التميمي أن “السوداني خاض تجربة تمتد لأربع سنوات في إدارة الحكومة، وتمكن خلالها من تشخيص الأخطاء ومعالجتها”، لافتاً إلى أنه “حقق نجاحاً في الملف الأمني وأسهم في إبعاد خطر الحرب عن العراق”.