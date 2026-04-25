تكنولوجيا: نظرة أولية على مجموعة Hasselblad Earth Explorer Kit لهاتف OPPO Find X9 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم أوبو مجموعة التصوير Hasselblad Earth Explorer Kit المخصصة لهاتف Find X9 Ultra، وهي عبارة عن حزمة احترافية للتصوير الفوتوغرافي مصممة لتعزيز قدرات الكاميرا في الهاتف.

وعلى عكس مجموعة vivo X300 Ultra التي توفر عدسات تقريب 200 مم أو 400 مم، تعتمد أوبو هنا على عدسة واحدة بطول 300 مم، مع إمكانية إطالتها باستخدام غطاء العدسة المخصص، ما يمنح مرونة أكبر في التصوير البعيد.

وتحتوي الحزمة على عدة عناصر، تشمل غطاء حماية للهاتف مع مقبض مدمج صغير، وعدسة تقريب مع غطاء أمامي وخلفي، إضافة إلى ملحق لتركيب العدسة على الهاتف، ومحول لتركيب فلاتر 67 مم على نظام الكاميرات الخلفي، إلى جانب حلقة تثبيت مزودة بقاعدة ثلاثية الأرجل (Tripod).

وتوفر حلقة التثبيت نقطة دعم أساسية عند استخدام العدسة مع الحامل الثلاثي، ما يقلل الضغط على نقطة اتصال العدسة بالهاتف، كما يمكن استخدامها كمقبض أثناء التنقل.

وعند الاستخدام، تمنح العدسة تجربة تصوير أقرب للكاميرات الاحترافية، رغم أن طولها يجعلها أقل توازنًا مقارنة بحزمة vivo، إلا أنها توفر إحساسًا أقوى بأن المستخدم يتعامل مع كاميرا مخصصة بدلًا من هاتف.

ومن المميزات العملية أيضًا أن مقبض الحافظة أصغر حجمًا، ما يسهل حمل الهاتف في الجيب واستخدامه بشكل طبيعي أثناء التنقل، على عكس بعض المنافسين الذين يعتمدون على مقابض أكبر حجمًا.

ويتطلب استخدام العدسة تفعيل وضع Hasselblad Teleconverter داخل تطبيق الكاميرا، والذي يوفر ثلاث درجات تقريب: 13x، و30x، و60x، مع الإشارة إلى أن أفضل جودة تصوير تكون عند 13x، بينما تنخفض التفاصيل بشكل ملحوظ عند التقريب الأعلى.

وفي النهاية، تقدم أوبو أمثلة تصوير باستخدام عدسة 300 مم، لتوضيح قدراتها في الاستخدام الفعلي.

