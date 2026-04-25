آل هيازع: رؤية 2030 جعلت العلم والبحث العلمي أساس نهضة المملكة

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 25 أبريل 2026 02:23 مساءً - أكد معالي الدكتور محمد بن علي آل هيازع رئيس جامعة الفيصل أن مرور عشر سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030 يعكس تحولًا تاريخيًا رسّخ دور العلم والبحث العلمي كركيزة رئيسية في بناء التنمية الشاملة داخل المملكة.

وأوضح أن الاستثمار في الإنسان كان ولا يزال محورًا أساسيًا في مسيرة التطوير، مشيرًا إلى أن النهضة التعليمية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أسهمت في دفع المملكة نحو اقتصاد معرفي متنوع قائم على الابتكار والإنتاجية.

وأضاف أن هذا التحول انعكس في إنجازات نوعية شملت قطاعات الصناعة والطاقة والفضاء والطب، مؤكدًا أن تطوير المنظومة التعليمية وتحديث مناهجها ساعد في الانتقال من التعليم التقليدي إلى نموذج يعتمد على البحث والإبداع.

وأشار إلى أن الجامعات السعودية شهدت خلال العقد الأخير تطورًا لافتًا في بنيتها الأكاديمية والبحثية، مع استحداث تخصصات ومؤسسات جديدة تدعم بناء الإنسان علميًا وثقافيًا، بما يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على التزام جامعة الفيصل بدورها في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، تسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية وتعزيز مكانة المملكة كمركز معرفي عالمي.