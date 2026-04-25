شكرا لقرائتكم خبر 540 طالبا وطالبة يشاركون في رحلات ميدانية ضمن «مشينا» 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك 540 طالبا وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في رحلات علمية وتراثية، ضمن مبادرة الرحلات الميدانية الثقافية «مشينا» 2026، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالتراث الوطني وترسيخ الانتماء الثقافي لدى الطلبة.
وتضمنت الرحلات زيارة عدد من الجهات والمواقع الحيوية، شملت الصيدلية الذكية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، ومركز القيادة والتحكم بتجمع جازان الصحي، إلى جانب جامعة جازان، وفرع هيئة التراث بالمنطقة، في تجربة تعليمية ميدانية أتاحت للطلبة الاطلاع على نماذج تطبيقية في مجالات الصحة والتقنية والتعليم والتراث.
وتهدف المبادرة إلى ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، وتعريف الطلبة بالمقومات الحضارية والتنموية التي تزخر بها المنطقة، بما يسهم في تنمية مداركهم وتعزيز وعيهم بدورهم في حفظ التراث الوطني والمشاركة في مسيرة التنمية.
وتأتي هذه الرحلات ضمن جهود تعليم جازان في تنويع بيئات التعلّم، وتفعيل البرامج النوعية التي تعزز تجربة الطالب التعليمية، وتسهم في بناء جيل واع بهويته الوطنية وقادر على التفاعل مع معطيات الحاضر واستشراف المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر 540 طالبا وطالبة يشاركون في رحلات ميدانية ضمن «مشينا» 2026 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.