540 طالبا وطالبة يشاركون في رحلات ميدانية ضمن «مشينا» 2026

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك 540 طالبا وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في رحلات علمية وتراثية، ضمن مبادرة الرحلات الميدانية الثقافية «مشينا» 2026، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالتراث الوطني وترسيخ الانتماء الثقافي لدى الطلبة.

وتضمنت الرحلات زيارة عدد من الجهات والمواقع الحيوية، شملت الصيدلية الذكية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، ومركز القيادة والتحكم بتجمع جازان الصحي، إلى جانب جامعة جازان، وفرع هيئة التراث بالمنطقة، في تجربة تعليمية ميدانية أتاحت للطلبة الاطلاع على نماذج تطبيقية في مجالات الصحة والتقنية والتعليم والتراث.

وتهدف المبادرة إلى ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، وتعريف الطلبة بالمقومات الحضارية والتنموية التي تزخر بها المنطقة، بما يسهم في تنمية مداركهم وتعزيز وعيهم بدورهم في حفظ التراث الوطني والمشاركة في مسيرة التنمية.

وتأتي هذه الرحلات ضمن جهود تعليم جازان في تنويع بيئات التعلّم، وتفعيل البرامج النوعية التي تعزز تجربة الطالب التعليمية، وتسهم في بناء جيل واع بهويته الوطنية وقادر على التفاعل مع معطيات الحاضر واستشراف المستقبل.