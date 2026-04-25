متنزه الصفا.. واجهة سياحية وترفيهية رائدة في غرب نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبرز متنزه الصفا في الجهة الغربية من مدينة نجران كلوحة طبيعية فاتنة تحتضنها الجبال الشاهقة وتتوجها قلعة رعوم التاريخية، ليمنح زواره تجربة فريدة تجمع بين عراقة المكان وجمال الطبيعة، ويغدو وجهة مثالية للعائلات الباحثة عن الهدوء والاستجمام في بيئة متكاملة المرافق، حيث يمتد المتنزه على مساحة إجمالية تصل إلى 110,000 م2، منها مساحات خضراء شاسعة تتجاوز 56,000 م2؛ مما يعكس جماليات المنطقة الطبيعية ويسهم في تعزيز جودة الحياة عبر توفير متنفس عصري يجمع بين سحر الموقع وتكامل الخدمات.

وتزين أرجاء المتنزه نحو 1200 شجرة متنوعة من السدر والطلح واللوز وخف الجمل والبونسيانا، مما يخلق ظلالا وارفة وأجواء عليلة وسط بنية تحتية متطورة تشمل ممرات مشاة فسيحة مصممة بعناية من الخرسانة المطبوعة والممشطة، لتوفر مسارات آمنة ومريحة لهواة المشي والرياضة وسط الطبيعة، بينما تتوزع في أرجاء المكان 203 أعمدة إنارة تضيء ليالي المتنزه، يرافقها شلال مائي يضفي لمسة جمالية وصوتا عذبا يبعث على الراحة في نفوس المرتادين.

كما يحتضن المتنزه منطقة ألعاب مخصصة للأطفال وملعبين لكرة القدم لممارسة الأنشطة الرياضية، مع توفر مواقف واسعة تتسع لـ120 سيارة ومرافق مجهزة بالكامل لخدمة الزوار، ليكون هذا الصرح السياحي واجهة ترفيهية متكاملة في الجزء الغربي من مدينة نجران تجمع بين روعة التصميم وجمال الموقع التاريخي والطبيعي.