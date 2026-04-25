إقبال على مواقع الجاكرندا في أبها وسط أجواء ربيعية معتدلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد مدينة أبها هذه الأيام ذروة موسم إزهار أشجار الجاكرندا، التي حولت شوارعها ومنتزهاتها إلى مشاهد طبيعية يغلب عليها اللون البنفسجي، في لوحة جمالية تعكس تميز البيئة الجبلية في منطقة عسير، وتعزز مكانتها وجهة سياحية موسمية ذات حضور متنام.

وتنتشر أشجار الجاكرندا على امتداد الطرقات والممرات الحضرية، حيث تتدلى أزهارها على الأرصفة مكونة ممرات طبيعية تجذب الأهالي والزوار، الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء الربيعية، إلى جانب حضور واسع لهواة التصوير وصناع المحتوى، في ظل أجواء معتدلة أسهمت في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية.

وأوضح تقرير صادر عن أمانة منطقة عسير، أن عدد أشجار الجاكرندا في مدينة أبها يتجاوز 14 ألف شجرة، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري وزيادة الرقعة الخضراء، مشيرا إلى تنفيذ خطط مستقبلية للتوسع في زراعتها في عدد من الطرق والميادين، بما يتماشى مع مستهدفات الاستدامة البيئية وجودة الحياة، ويعزز الهوية البصرية للمدينة.

وأكدت الأمانة أن مشاريع التشجير أسهمت في رفع الغطاء النباتي وتحسين المناخ المحلي، إلى جانب دعم الجوانب الجمالية والسياحية.