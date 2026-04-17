الصويا تغلق على ارتفاع رغم انخفاض الصادرات الأمريكية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بشكل حاد يوم الجمعة، بعد أن أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز أصبح “مفتوحًا بالكامل” خلال فترة وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ما عزز آمال الأسواق بانحسار الاضطرابات الكبيرة في الإمدادات.

وجاءت تصريحات عراقجي على منصة “إكس” بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الخميس، والتي قال فيها إن الحرب مع إيران، التي بدأت في 28 فبراير، “يجب أن تقترب من نهايتها قريبًا جدًا”.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم مايو بنحو 12% لتغلق عند 83.85 دولارًا للبرميل. كما تراجع خام برنت القياسي العالمي لتسليم يونيو بنسبة 9% ليصل إلى 90.38 دولارًا للبرميل عند الإغلاق.

وقال عراقجي في منشوره إن السفن العابرة للممر المائي الحيوي يجب أن تسلك “مسارًا منسقًا” تحدده السلطات البحرية الإيرانية.

ورد ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” شكر فيه إيران على فتح المضيق، لكنه قال في منشور ثانٍ إن الحظر البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيبقى “ساريًا بالكامل” إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وكانت إسرائيل ولبنان قد اتفقتا يوم الخميس على وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام بدأ عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتشن إسرائيل حملة عسكرية في لبنان ضد جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وهو ما أعاق المفاوضات الأمريكية مع طهران.

وقال ترامب في منشور آخر على “تروث سوشيال” إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس لبنان جوزيف عون سيُدعَون إلى البيت الأبيض، في ما وصفه بأنه أول محادثات مهمة بين البلدين منذ عام 1983.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن الطرفين يهدفان إلى تهيئة ظروف سلام دائم، بما في ذلك الاعتراف المتبادل بالسيادة، إلى جانب تعزيز أمن الحدود وإعادة تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

كما أشارت إلى مخاوف مشتركة بشأن جماعات مسلحة غير حكومية تهدد سيادة لبنان، فيما قال ترامب إنه يتوقع من لبنان “التعامل مع حزب الله”. وأدت هذه التطورات إلى تعزيز الآمال بإمكانية التوصل إلى تسوية أوسع للصراع في الشرق الأوسط.

وقالت شركة “آي إن جي” إن أسعار النفط بدأت بالانخفاض مع توقعات بتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين إضافيين، وربما استئناف المحادثات لإنهاء الصراع.

لكن محللي الشركة حذروا من أن السوق الفعلية أصبحت أكثر تشددًا مع مرور كل يوم دون استئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وأضافوا أنه حتى مع إعادة توجيه بعض الإمدادات عبر خطوط أنابيب وتحركات محدودة لناقلات النفط، تُقدّر الشركة أن نحو 13 مليون برميل يوميًا من الإمدادات قد تعطلت، وهو رقم قد يرتفع أكثر في حال استمرار الحظر الأمريكي.

وأشار المحللون إلى أن “الخطر الصعودي الأكبر في السوق هو فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو سيناريو غير مستبعد نظرًا لاتساع الفجوة بين مطالب الطرفين”.