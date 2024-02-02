قائمة برشلونة لمباراة ألافيس في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق برشلونة لمواجهة ألافيس في مباراة لحساب منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة، ، القائمة المستدعاة لمباراة ألافيس مساء الغد في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتواجد إينيجو مارتينيز في القائمة المستدعاة بعدما حصل على التصريح الطبي عقب تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا، بينما يغيب فيران توريس عن مباراة الغد المرتقبة بعدما تعرض للإصابة يوم الأربعاء الماضي ضد أوساسونا، بينما يتواصل غياب جواو فيليكس للإصابة.

قائمة برشلونة لمباراة ألافيس

حراسة المرمى: بينيا، كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، كريستنسن، كوندي، إينيجو مارتينيز، أسترالاجا، كاسادو، فورت.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، جوندوجان، روميرو، فيرمين لوبيز، كوبارسي، أوناي هيرنانديز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي، لامين يامال، باو فيكتور، مارك جويو.