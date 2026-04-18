تكنولوجيا: أوبو تكشف عن مواصفات حاسوبها اللوحي الجديد Pad Mini بتصميم فائق النحافة وأداء قوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أوبو رسمياً عن المواصفات الأساسية لحاسوبها اللوحي المدمج والمرتقب والذي يحمل اسم Pad Mini قبل أيام قليلة من موعد إطلاقه الرسمي المقرر في الحادي والعشرين من شهر أبريل الجاري. وتأتي هذه التأكيدات الرسمية لتنهي الجدل المستمر وتقطع الشك باليقين بعد فترة طويلة من التسريبات والشائعات التي أحاطت بهذا الجهاز الجديد. وكما أشارت التوقعات السابقة، سيأتي هذا الحاسوب اللوحي الأنيق مزوداً بشاشة متطورة من نوع OLED يبلغ مقاسها 8.8 بوصة وتدعم دقة عرض تبلغ 2.5K مع معدل تحديث فائق السلاسة يصل إلى 144 هرتزاً، وتحيط بها حواف نحيفة للغاية ومتناسقة لا يتجاوز سمكها 2.99 ملم لتوفير تجربة بصرية غامرة.

سيعمل هذا الحاسوب اللوحي المدمج بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 القوي من كوالكوم مقترناً بذاكرة عشوائية تصل سعتها إلى 12 جيجابايت لتلبية كافة الاحتياجات. ورغم أن هذا المعالج قد يبدو أقل قوة مقارنة بمعالج 8 Elite Gen 5 الموجود في الأجهزة اللوحية الرائدة، إلا أنه يظل خياراً جباراً قادراً على التعامل مع أثقل المهام وتشغيل التطبيقات والألعاب الحديثة بكفاءة عالية دون أي عناء. ولم تساوم أوبو على سعة الطاقة رغم صغر حجم الجهاز، حيث زودته ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير، وكل هذا العتاد القوي يأتي داخل هيكل مذهل يتميز بنحافة شديدة لا تتجاوز 5.39 ملم وبوزن خفيف يقل عن 280 جراماً، ليتفوق بذلك على العديد من المنافسين في السوق من حيث سهولة الحمل والأناقة.

وعلاوة على ذلك، أعلنت أوبو أن هذا الحاسوب اللوحي الجديد سيتوفر بثلاثة خيارات من الألوان الجذابة لتناسب مختلف الأذواق وهي اللافندر والأخضر والرمادي. وفيما يتعلق بالتفاصيل المالية، لا تزال أوبو تتكتم بشدة على أسعار الجهاز حتى هذه اللحظة، وينطبق الأمر ذاته على خطط توفره في الأسواق العالمية، رغم أن أوبو تمتلك تاريخاً طويلاً في طرح منتجاتها خارج الأسواق الصينية. وعلى أي حال، لن يضطر العملاء والمتحمسون لهذا الجهاز المدمج للانتظار طويلاً لمعرفة كافة التفاصيل المتبقية، حيث يفصلنا أقل من أسبوع عن موعد الكشف الكامل عنه وتوضيح الرؤية حول أسعاره ومدى توفره عالمياً.