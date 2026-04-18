تكنولوجيا: OnePlus تكشف تفاصيل حاسوبها اللوحي الرائد الجديد بترقيات ضخمة في الأداء والبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت OnePlus عن العديد من التفاصيل المشوقة حول حاسوبها اللوحي القادم الذي يعمل بنظام أندرويد لتقدم إصداراً رائداً جديداً يحمل اسم OnePlus Pad 4 والذي من المقرر إطلاقه خلال شهر أبريل الجاري محملاً بترقيات ملحوظة مقارنة بإصدار العام الماضي لتلبية تطلعات المستخدمين الباحثين عن الأداء الفائق، وكانت الشركة قد شوقت جمهورها في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها تعمل على تطوير حاسوب لوحي جديد سيوفر طاقة استثنائية، وبعد فترة وجيزة من هذه التصريحات ظهر جهاز غير معلن من وان بلس على منصات تقييم الأداء مزوداً بنفس المعالج الجبار المستخدم في هاتف OnePlus 15 الرائد

وفي حين سادت التوقعات بأن الشركة تستعد لاستبدال جهاز Pad 2 Pro، حسمت OnePlus الجدل رسمياً وأكدت أن حاسوبها اللوحي القادم سيكون Pad 4 ليأتي كخليفة مباشر لجهاز Pad 3، ولم تكتف الشركة بهذا الإعلان بل كشفت عن تزويد الجهاز الجديد ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 13380 مللي أمبير لتقدم زيادة ملحوظة بنسبة 10% مقارنة بالإصدارات السابقة التي تتوفر بأسعار تنافسية، وإلى جانب هذه البطارية الضخمة سيدعم الحاسوب اللوحي 16 ألف مستوى من مستويات الضغط من خلال القلم الذكي OnePlus Stylo Pro الذي أكدت الشركة أنها ستقوم ببيعه بشكل منفصل كملحق إضافي للمحترفين والمبدعين

وعلى صعيد تجربة العرض والترفيه يقدم الحاسوب اللوحي الجديد منظومة صوتية مبهرة تتكون من ثمانية مكبرات صوت مع شاشة واسعة يبلغ مقاسها 13.2 بوصة وتدعم دقة عرض تبلغ 3392 × 2400 بكسل أو ما يعادل 3.4K لتوفير جودة بصرية استثنائية، وينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المتطور الذي يتفوق بوضوح على الإصدار السابق، ومن المقرر أن يتم إطلاق Pad 4 رسمياً في الأسواق الهندية في الثلاثين من شهر أبريل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي، في حين لم تؤكد الشركة حتى الآن ما إذا كان هذا الجهاز سيتوفر في الأسواق العالمية أو يتم إدراجه في أي من مواقعها الإقليمية الأخرى