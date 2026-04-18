تكنولوجيا: إنتل تطلق معالجات Core Series 3 الجديدة للحواسب المحمولة بأسعار أقل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت إنتل إطلاق معالجات Core Series 3 الجديدة الموجهة للحواسب المحمولة منخفضة التكلفة، وذلك بعد طرح معالجات Core Ultra Series 3 المعروفة باسم Panther Lake.

وتستهدف الشركة بهذه الفئة المستخدمين والشركات الصغيرة الذين يعتمدون دورة ترقية تمتد لخمس سنوات تقريبًا.

وتؤكد إنتل أن المعالجات الجديدة تقدم أداءً أفضل بنسبة تصل إلى 47% في المهام أحادية النواة مقارنة بحاسب عمره خمس سنوات بمعالج Core i7-1185G7، إلى جانب تحسن يصل إلى 41% في الأداء متعدد الأنوية، وتحسن يصل إلى 2.8 مرة في أداء الذكاء الاصطناعي عبر معالج الرسوميات.

وتُبنى معالجات Core Series 3 على تقنية تصنيع Intel 18A، كما تُعد أول فئة “Core Series” جاهزة للذكاء الاصطناعي، مع قدرة تصل إلى 40 TOPS لمعالجة مهام AI.

وتدعم المعالجات منفذي Thunderbolt 4، واتصال Bluetooth 6 وWi-Fi 7، إضافة إلى استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 64% مقارنة بالجيل السابق Core 7 150U، ما يساعد على تحسين عمر البطارية.

وتتضمن السلسلة عدة طرازات مثل Core 7 360 وCore 7 350 وCore 5 330 وCore 5 320 وCore 5 315 وCore 3 304. وتأتي معظمها بستة أنوية، بينما يحصل الإصدار الأساسي على خمسة أنوية فقط. كما تتراوح ترددات Turbo القصوى بين 4.3 و4.8 جيجاهرتز، مع ذاكرة Smart Cache بسعة 6 ميجابايت.

وتدعم المعالجات ذاكرة LPDDR5/LPDDR5X بسرعة تصل إلى 7467 ميجابت/ثانية وDDR5 بسرعة 6400، بسعة تصل إلى 48 جيجابايت أو 64 جيجابايت حسب النوع. كما يبلغ استهلاك الطاقة الأساسي 15 واط، ويصل إلى 35 واط في وضع Turbo.

ومن المتوقع أن تصل هذه المعالجات إلى أكثر من 70 حاسبًا محمولًا من شركات مثل Acer وAsus وDell وHP وLenovo وسامسونج وغيرها خلال الفترة القريبة.

