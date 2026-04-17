محدث: إيران تُعلن رسميا فتح مضيق هرمز بشكل كامل.. ترامب: "حصارها سارٍ"

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عصر اليوم الجمعة، 17 أبريل 2026، فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية بشكل كامل خلال الفترة المتبقية من الهدنة.

وأفاد عراقجي بأن فتح مضيق هرمز يأتي تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وعلى المسار المنسق الذي سبق أن حددته هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

ومن جانبه، شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران على هذه الخطوة، وكتب على منصة تروث سوشال: "أعلنت إيران للتو أن مضيق إيران مفتوح بالكامل وجاهز للمرور التام. شكراً لكم".

وبعد ذلك بوقت وجيز، قال ترامب، إن "مضيق هرمز مفتوح بالكامل، لكن الحصار البحري سيظل ساريا في ما يتعلق بإيران فقط"، حتّى يتم التوصل لاتفاق. وأشار إلى أن إيران قامت أو بصدد إزالة جميع الألغام البحرية بمساعدة الولايات المتحدة.

كما أعلنت إيران أن عبور السفن خاضع لموافقة الحرس الثوري، وقال مسؤول عسكري إن السفن العسكرية ممنوعة من عبور المضيق، مشيرا إلى أن على السفن المدنية سلوك المسار المحدد من قبل هيئة الملاحة الإيرانية.

اقرأ أيضا/ قناة: لقاءات القاهرة تضع حمـاس أمام "خيارات مُعقّدة" في غـزة

في السياق ذاته، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أن الولايات المتحدة تدرس مقترحاً يقضي بالإفراج عن نحو 20 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة تهدف إلى دفع المسار التفاوضي بين الجانبين.

وأشار مسؤول أميركي، بحسب "أكسيوس"، إلى أن فكرة تبادل الأموال مقابل اليورانيوم تُعد واحدة من عدة مقترحات مطروحة على طاولة المفاوضات، وليست الخيار الوحيد.

ورغم ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن المحادثات بين واشنطن وطهران شهدت خلال الأسبوع الجاري تقدماً نسبياً، إلا أنها لا تزال تواجه فجوات كبيرة في عدد من الملفات العالقة.

من جهته، شدد مساعد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده ترفض أي صيغة لوقف إطلاق نار مؤقت، مؤكداً ضرورة إنهاء دورة الصراع بشكل دائم.

ومن المتوقع أن تُعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين يوم الأحد المقبل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.

المصدر : وكالات