شهداء وجرحى وموجة نزوح واسعة جراء غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أدت سلسلة غارات جوية شنها الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي، اليوم الجمعة،29 مايو 2026 ، على بلدات عدة في جنوب لبنان إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين، بالتزامن مع موجة نزوح واسعة شهدتها المنطقة عقب إنذارات إسرائيلية بالإخلاء الفوري.

شهداء وجرحى في صور والنبطية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا قضاء صور أسفرتا عن وقوع ضحايا؛ حيث استشهد 4 أشخاص إثر استهداف مبنى عند مفرق العباسية، في حين استشهد شخص آخر جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة على بلدة دير قانون النهر.

وفي قضاء صيدا، أدت غارة جوية استهدفت منزلاً في حي القاطع ببلدة الخرايب إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة. وتزامن ذلك مع هجمات جوية مكثفة طالت بلدات: الغندورية ، فرون ، المنصوري ، حاروف ، كفرتبنيت ، أرنون ، يحمر الشقيف.

إنذارات إسرائيلية وموجة نزوح كثيفة

وفي سياق التصعيد الميداني، شهدت بلدات (أنصارية، الخرايب، شبريحا، الصرفند، عدلون، والبصيرية) واقعة جنوبي نهر الزهراني، حركة نزوح كثيفة للأهالي. وجاء ذلك في أعقاب إنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان طالبتهم بإخلاء منازلهم فوراً والتوجه إلى شمال النهر، بدعوى التحضير لعمليات عسكرية يعتزم تنفيذها في تلك المناطق.

بيان بلدية عدلون: استجابةً للتهديدات، دعت بلدية عدلون في بيان عاجل أهالي البلدة إلى "الحذر والإخلاء الفوري نحو مناطق آمنة مثل كورنيش الغازية وصيدا". كما طالبت البلدية بإغلاق المحال التجارية، ومنع التجمعات، وتسهيل حركة سيارات الإسعاف، محذرة من التوجه إلى المواقع التي طالها الاستهداف.

المصدر : وكالات