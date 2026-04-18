بارزاني بشان هجمات الاقليم: على شركائنا الدوليين توفير المعدات اللازمة لحماية مواطني

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، "ندين ونستنكر بأشد العبارات الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان؛ في الوقت الذي لم نكن فيه طرفاً في هذه الحرب، تواصلت الاعتداءات خلال الأيام القليلة الماضية". واضاف "على الرغم من أجواء وقف إطلاق النار واستمرار المفاوضات، أسفرت هجمات الأيام الأخيرة عن ارتقاء خمسة شهداء وإصابة العديد بجروح، في مسعىً يهدف إلى تقويض الهدنة وإلحاق المزيد من الخسائر والأضرار بمنطقتنا". وجدد التأكيد على "ضرورة أن تتخذ الحكومة الاتحادية إجراءات عملية لوضع حد لهذه الهجمات"، داعيا "الشركاء الدوليين إلى توفير المعدات اللازمة لحماية مواطني كوردستان والبنية التحتية للطاقة من هذه التهديدات المستمرة".