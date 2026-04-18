هالاند: مواجهة مانشستر سيتي أمام أرسنال تحسم البريميرليج

أكد المهاجم النرويجى ايرلينج هالاند ، لاعب نادي مانشستر سيتي ، أن مواجهة فريقه أمام أرسنال المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل بقمة منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، سوف تحسم الفائز بلقب البريميرليج.

وقال المهاجم النرويجى في تصريحات أبرزتها شبكة” سكاى سبورت” إنجلترا ، لدينا حماس وإصرار كبير لتحقيق الفوز أمام أرسنال.

وواصل: “دائماً ماتشهد مبارياتنا أمام الفريق اللندني تنافسية شديدة وهذا اللقاء سوف يكون أكثر صعوبة باعتباره سوف يحسم بنسبة كبيرة الفائز بلقب الدوري الإنجليزي”.

وأشار:”نتعامل مع جميع المباريات المتبقية لنا في الدوري كأنها لقاءات حاسمة ولابديل فيها من تحقيق الإنتصار بداية من لقاء أرسنال”.

ويحتل أرسنال، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة متفوق بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة علمأ بأن السيتى له لقاء مؤجل.

