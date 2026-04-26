تكنولوجيا: سامسونج تطلق تحديث أمان أبريل 2026 لهاتفي Galaxy A37 وGalaxy A56

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج تحديث أمان أبريل 2026 لهاتفي Galaxy A37 وGalaxy A56، ضمن خطتها الدورية لتعزيز الحماية وإصلاح الثغرات الأمنية.

ويعالج التحديث الجديد نحو 47 ثغرة أمنية، حيث يصل إلى Galaxy A37 بإصدار يحمل رقم A376BXXS2AZC2، بينما يحصل Galaxy A56 على التحديث برقم A566BXXSABZD2.

وبدأت سامسونج طرح التحديث حاليًا في أوروبا فقط، على أن يتوسع تدريجيًا إلى المزيد من المناطق خلال الفترة المقبلة. ويمكن للمستخدمين في أوروبا التحقق يدويًا من توفر التحديث عبر التوجه إلى الإعدادات ثم تحديث البرنامج.

