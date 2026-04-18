تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن أربع ميزات ذكاء اصطناعي مثيرة قادمة لهواتف iPhone 18 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن أبل تعمل بجدية على تطوير مجموعة كاملة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة والمبتكرة لسلسلة هواتفها القادمة ايفون 18 برو وايفون 18 برو ماكس لتواكب التطور التقني المتسارع. وكشفت تسريبات برمجية حديثة عن أربع ميزات جديدة ومثيرة قبل الإعلان الرسمي عنها، حيث عثرنا على أدلة قوية داخل خوادم أبل تؤكد قدوم هذه الميزات المحددة كجزء أساسي من نظام التشغيل المنتظر iOS 27. ولا يزال من غير المعروف حتى هذه اللحظة ما إذا كانت هذه الميزات المتطورة ستكون حصرية ومقتصرة على الإصدارات الأحدث فقط أم أنها ستتوفر أيضاً للإصدارات الأقدم مثل هاتف ايفون 17 برو الذي يتوفر حالياً في الأسواق.

وتشير التسريبات إلى أن أبل تستعد لإضافة ميزتين جديدتين تندرجان تحت مظلة الذكاء البصري إلى تطبيق الكاميرا الأساسي لتسهيل المهام اليومية للمستخدمين. وتتيح الميزة الأولى في النظام الجديد إمكانية توجيه الكاميرا نحو بطاقات العمل الشخصية أو أرقام الهواتف المكتوبة لإنشاء جهة اتصال جديدة وحفظها مباشرة في الهاتف دون الحاجة للكتابة اليدوية. أما الميزة الثانية والأكثر إثارة للاهتمام فتتمثل في القدرة على مسح الملصقات الخاصة بالمنتجات الغذائية للحصول على معلومات تفصيلية دقيقة حول القيم الغذائية، مع إمكانية ربط واستخدام هذه البيانات القيمة لتتبع النظام الغذائي الصحي للمستخدمين مباشرة داخل تطبيق صحة أبل المتكامل.

ولم تتوقف التحسينات عند الكاميرا فحسب، بل من المقرر أن يحصل تطبيق المحفظة الرقمية على ميزة جديدة وعملية تسمح للمستخدمين بمسح تذاكر الفعاليات أو بطاقات العضوية باستخدام الكاميرا لإضافة نسخة رقمية منها إلى المحفظة بكل سهولة ويسر. ونظراً لأن العديد من الفعاليات تتطلب فقط مسح الرمز الشريطي أو رمز الاستجابة السريعة للمرور عبر بوابات الدخول، فإن هذه الميزة ستعمل بكفاءة عالية حتى مع التذاكر الصادرة من منصات لا تدعم محفظة أبل بشكل رسمي، وأخيراً سيحصل متصفح سفاري على خيار ذكي لتسمية مجموعات علامات التبويب تلقائياً لتنظيم التصفح، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه الميزات خلال مؤتمر المطورين السنوي في شهر يونيو القادم قبل الإطلاق الرسمي للنظام بحلول شهري سبتمبر أو أكتوبر من العام الجاري 2026.