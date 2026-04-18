تكنولوجيا: تسريب يكشف ألوان iPhone 18 Pro الجديدة قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن الألوان المتوقعة لسلسلة iPhone 18 Pro، حيث يشير تقرير إلى أن أبل ستقدم الهاتف بأربعة خيارات لونية جديدة عند الإطلاق، وفقًا لمصادر من سلسلة التوريد.

وبحسب المعلومات، ستشمل الألوان أزرق فاتح، وأحمر داكن بدرجة النبيذي، ورمادي داكن قريب من الأسود، إضافة إلى اللون الفضي.

وتُعد درجة الأحمر الداكن من أبرز الألوان الجديدة، إذ يُتوقع أن تكون اللون الرئيسي للسلسلة الجديدة، لتحل محل اللون البرتقالي الذي تميزت به سلسلة iPhone 17 Pro.

كما تشير التسريبات إلى أن اللون الأزرق الفاتح سيكون قريبًا من درجة الأزرق الضبابي التي ظهرت في iPhone 17، بينما يأتي الرمادي الداكن بدرجة أعمق تمنح الهاتف مظهرًا أقرب للأسود. وفي المقابل، تعيد أبل تقديم اللون الفضي، والذي يُقال إنه سيكون مشابهًا للإصدار السابق.

ومن المتوقع أن تختلف الألوان النهائية قليلًا عند الإطلاق الرسمي، إذ تعتمد هذه المعلومات على صور وتصاميم مبكرة غير نهائية.

