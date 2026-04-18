وفاة نادية فارس إثر حادث مأساوي في باريس

دبي - فريق التحرير: خيّم الحزن على الوسط الفني الفرنسي والعالمي، بعد الإعلان عن وفاة الممثلة الشهيرة نادية فارس عن عمر يناهز ٥٧ عاماً، وذلك عقب العثور عليها فاقدة للوعي داخل مسبح نادٍ رياضي فاخر في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت ابنتا الراحلة، سيليا وشانا تشاسمان، قد أعلنتا الخبر ببالغ الحزن والأسى، موضحتين أن والدتهما تعرّضت لحادث غرق في أحد النوادي الرياضية الراقية بمنطقة “بلانش ومونمارتر”. وجاء في بيان العائلة: “ببالغ الحزن نعلن وفاة نادية فارس يوم الجمعة. لقد فقدت فرنسا فنانة عظيمة، لكن بالنسبة لنا فقدنا أماً غالية”.

ووفقاً للتقارير الأولية، سارع أحد مرتادي المسبح لإنقاذ الممثلة بعد ملاحظة غيابها عن الوعي تحت الماء، وقدّم لها الإسعافات الأولية (الإنعاش القلبي الرئوي) قبل وصول فرق الطوارئ. ونُقلت فارس على الفور إلى مستشفى “بيتيت-سالبترير”، حيث وُضعت في غيبوبة اصطناعية، إلا أن حالتها تدهورت لاحقاً بعد تعرضها لسكتة قلبية أدت إلى وفاتها.

وُلدت نادية فارس في المغرب عام ١٩٦٨، وانتقلت عائلتها إلى جنوب فرنسا في مرحلة مبكرة من حياتها. بدأت مسيرتها الفنية في أوائل التسعينيات، وحققت شهرتها الواسعة عبر فيلم “Les Elles n’oublient jamais” (هنّ لا ينسين أبداً).

وتُعد محطتها الفنية الأبرز في فيلم الإثارة الشهير “Les Rivières pourpres” (أنهار قرمزية) للمخرج ماتيو كاسوفيتز، حيث قدّمت أداءً استثنائياً إلى جانب النجم الفرنسي جان رينو، ولعبت فيه دوراً مزدوجاً لشقيقتين توأم، ما رسّخ حضورها الفني.

ابتعدت نادية عن التمثيل لمدة عقد كامل بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٧، حيث انتقلت للعيش في لوس أنجلوس مع زوجها آنذاك، منتج سلسلة “Fast and Furious” ستيف تشاسمان. وعادت لاحقاً إلى فرنسا لتشارك في أعمال كوميدية، كما لفتت الأنظار بدورها في مسلسل “مارسيليا” على منصة “نتفليكس”.

وعلى صعيد حياتها الصحية، كانت فارس صريحة بشأن تحدياتها الطبية، إذ خضعت لثلاث عمليات جراحية في القلب خلال أربع سنوات، بالإضافة إلى جراحة في الدماغ عام ٢٠٠٧ إثر إصابتها بتمدد في الأوعية الدموية.

ويُذكر أن الراحلة كانت تستعد لبدء مرحلة جديدة في مسيرتها المهنية، حيث كانت تعتزم خوض تجربة الإخراج لأول مرة من خلال فيلم كوميدي كان من المقرر تصويره في وقت لاحق من هذا العام.

وتترك نادية فارس خلفها إرثاً فنياً يحظى بتقدير كبير وذكرى طيبة لدى كل من عمل معها في الوسط السينمائي.