زين مالك في المستشفى يوم إطلاق ألبومه الجديد.. وهذا ما كشفه لجمهوره

دبي - فريق التحرير: شارك الفنان البريطاني زين مالك تحديثًا حول حالته الصحية بعد تعرّضه لوعكة مفاجئة أدخلته المستشفى يوم إصدار ألبومه الجديد “Konnakol’s” في ١٧ أبريل.
ونشر “زين” رسالة عبر “إنستغرام” عبّر فيها عن امتنانه الكبير لجمهوره على الدعم المستمر، قائلاً إنه لا يزال في مرحلة التعافي بشكل غير متوقع، معبّرًا عن أسفه لعدم تمكنه من لقاء معجبيه هذا الأسبوع.
وكتب: “مرّ أسبوع طويل وأنا أتعافى بشكل غير متوقع.. أنا ممتن جدًا لدعمكم، ولن أكون في مكاني اليوم من دونكم”، كما وجّه شكره للطواقم الطبية من أطباء وممرضين وأخصائيين على رعايتهم له خلال هذه الفترة.
وظهر زين في صورة من داخل المستشفى على سرير المرض، موصولًا بالمحاليل الطبية، ما أثار قلق جمهوره.
وكان الفنان قد اضطر قبل أيام إلى إلغاء فعالية ترويجية وأمسية أسئلة وأجوبة في المملكة المتحدة بسبب حالته الصحية، واعدًا بتحديد مواعيد جديدة قريبًا لتعويض الجمهور.
ويأتي هذا التطور الصحي في وقت يواصل فيه زين مالك نشاطه الفني وإطلاق أعماله الجديدة وسط دعم واسع من محبيه حول العالم.
