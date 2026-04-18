«العاصفة شيماء وصلت».. ياسمين عبدالعزيز تستعرض إطلالتها فى فرح ابنة محمد السعدى

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مجموعة صور جديدة ظهرت خلالها بإطلالة لافتة ورشاقة واضحة، وذلك أثناء حضورها حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدى.

ونشرت ياسمين الصور عبر حسابها الرسمى على موقع «فيس بوك»، حيث لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، قبل أن تضيف تعليقاً بطابعها الساخر المعتاد، موجهة دعابة حول العاصفة التى تم تداول قدومها إلى مصر تحت اسم «عاصفة شيماء»، قائلة: «عاصفة شيماء وصلت».

يُذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كان آخر أعمالها التى نافست فى موسم دراما رمضان الماضى مسلسل «وننسى اللى كان»، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى، وشاركها البطولة إلى جانب كريم فهمى كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالى، محمود ياسين جونيور، محمد لطفى، محمود حافظ، وإيهاب فهمى.

