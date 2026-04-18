سلطة الطيران المدني تعلن البدء بمعايرة المساعدات الملاحية للمطارات

أعلنت سلطة الطيران المدني عن بدء عملية معايرة المساعدات الملاحية الجوية (Flight Calibration) للمطارات خلال الاسبوعين القادمين وسوف يتم اصدار نشرة طيارين ( NOTAM) بهذا الخصوص.

تؤكد السلطة أن هذه العملية تهدف إلى ضمان دقة المساعدات الملاحية الارضية و سلامة وكفاءة حركة الطائرات أثناء الإقلاع والهبوط، خاصة في الظروف الجوية المضطربة.

تؤكد السلطة أن هذه الخطوة تعتبر جزءاً أساسياً ومكملا لسلامة الملاحة الجوية .

وتأتي هذه الخطوه تأكيدآ لامتثال والتزام السودان بمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) حيث تتم هذه العملية بالتنسيق التام مع كامل الاجهزة المعنية والمختصة

تؤكد سلطة الطيران المدني ان سلامة الحركة الجوية في المطارات عند الهبوط والاقلاع وفي المسارات الجوية العابرة هو من أولى اولياتها حيث تتم عمليات المعايرة بالتنسيق التام مع المكتب الاقليمي بالشرق الاوسط.

سونا