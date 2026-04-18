تكنولوجيا: سامسونج تطلق الجهاز اللوحي Galaxy Tab A11+ Kids Edition مخصص للأطفال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج جهاز Galaxy Tab A11+ Kids Edition كإضافة جديدة إلى سلسلة الأجهزة اللوحية الموجهة للأطفال، حيث يأتي الإصدار الجديد مع مزايا رقابة أبوية ومجموعة من الملحقات المخصصة للاستخدام الصغير.

ويعتمد الجهاز أساسًا على نسخة Wi-Fi من Galaxy Tab A11+، لكنه يحصل على غطاء إسفنجي متين يوفر حماية من السقوط، مع حامل مدمج يمكن استخدامه أيضًا كمقبض للحمل. ويتوفر هذا الغطاء بعدة ألوان تشمل الأزرق، والأحمر، والبنفسجي.

كما يتضمن الجهاز قلم Crayo-Pen مزودًا بحلقة تثبيت لمنع فقدانه، إضافة إلى مجموعة من الملصقات لإتاحة تخصيص الشكل الخارجي. وعلى مستوى البرمجيات، يأتي الجهاز مع تطبيق Samsung Kids، إلى جانب أدوات رقابة أبوية متقدمة لتحديد وقت الاستخدام وإدارة التطبيقات والمحتوى.

ويتوفر Galaxy Tab A11+ Kids Edition بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت. ويبلغ سعره في الولايات المتحدة 350 دولارًا، أي أعلى بنحو 150 دولارًا من النسخة القياسية بالمواصفات نفسها.

