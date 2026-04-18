“هيئة الترفيه” تخرّج الدفعة الخامسة من برنامج إدارة الوجهات الترفيهية المنتهي بالتوظيف ضمن مبادرة “صنّاع السعادة”

دبي - فريق التحرير: احتفلت الهيئة العامة للترفيه (GEA) يوم (الخميس) بتخريج الدفعة الخامسة من البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف ضمن مسار “إدارة الوجهات الترفيهية”، وذلك في إطار مبادرة “صنّاع السعادة” التي تهدف إلى تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في قطاع الترفيه.

وشهد حفل تخريج الدفعة تسليم الشهادة المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لـ ٢٤ متدربًا ومتدربة، جرى توظيفهم في ٨ شركات عاملة في قطاع الترفيه، في خطوة تعكس تكامل البرنامج مع احتياجات سوق العمل ونجاحه في إعداد كوادر مؤهلة للعمل مباشرة بعد التخرج.

وامتد البرنامج لمدة عام كامل، تضمن ثلاث مراحل تدريبية رئيسية، بدأت بثلاثة أشهر من تدريب اللغة الإنجليزية، تلتها ستة أشهر من التدريب التخصصي في إدارة الوجهات الترفيهية، واختتمت بثلاثة أشهر من التطبيق العملي داخل الشركات التي تم توظيف المشاركين فيها.

وفي كلمة له خلال الحفل، قال الأستاذ محمد العميريني مدير إدارة تطوير قدرات القطاع في الهيئة “إن هذا اليوم يمثّل ثمرة جهدٍ وعطاءٍ متواصل في إعداد وتأهيل كفاءات وطنية متخصصة لتكون صُنّاعًا للسعادة في قطاع الترفيه، بل هو أيضًا بداية لمسيرة مهنية واعدة لهؤلاء الخريجين في شركة وطنية ذات حضور عالمي، تسهم في رسم مستقبل الترفيه في المملكة”.

وأضاف: “بهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، على ما توليه القيادة الرشيدة من دعمٍ كريم لتنمية القدرات الوطنية، وخلق فرص العمل النوعية في مختلف القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الترفيه، كأحد أبرز ممكنات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠”.