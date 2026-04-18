المواجهة اشتعلت.. بيان شديد اللهجة من الفيفا بشأن الخطوة الأمريكية “غير المسبوقة”

من ينتصر في معركة البيانات المتبادلة؟

في خطوة أثارت موجة غضب واسعة، أعلنت هيئة النقل العام في ولاية نيوجيرس، تسعيرة استثنائية لتذاكر القطار المتجهة إلى ملعب “ميتلايف” خلال كأس العالم 2026، حيث حددت سعر تذكرة الذهاب والإياب من مدينة نيويورك بـ150 دولاراً، في زيادة تصل إلى 10 أضعاف السعر المعتاد.

الملعب، الذي يبعد نحو 30 كيلومترًا عن محطة “بن ستيشن” في مانهاتن (رحلة نصف ساعة بالقطار)، سيستضيف مباريات حاسمة من البطولة، بما في ذلك المباراة النهائية للمونديال.

الفيفا تنتفض

لم تتأخر ردة فعل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الذي أصدر مساء الجمعة بيانًا حادًا وصف فيه القرار بـ”غير المسبوق”، محذرًا من تأثيره “الرادع” على الجماهير.

وقال هايمو شيرجي، مدير العمليات لكأس العالم، في البيان: “تحديد أسعار مرتفعة بشكل اعتباطي والمطالبة بأن تتحمل الفيفا تكلفتها أمر غير مسبوق. لم يواجه أي منظّم لحدث عالمي أو حفل موسيقي أو تظاهرة رياضية كبرى مثل هذا الطلب”.

وأضاف: “نموذج التسعير هذا سيكون له تأثير رادع على المشجعين، وهذه الزيادة الجنونية في الأسعار ستدفعهم حتمًا نحو وسائل نقل أخرى”، في إشارة إلى احتمال تفاقم الازدحام المروري حول الملعب.

“الفيفا يجب أن تدفع”

من جهتها، دافعت ميكي شيريل، الحاكمة الديمقراطية الجديدة لولاية نيوجيرسي، عن القرار، مطالبةً الفيفا بتحمل تكاليف نقل الجماهير.

وقالت شيريل: “الفيفا تخطط لتحقيق إيرادات تصل إلى11 مليار دولار من المونديال، لذا ينبغي أن تتحمل تكاليف نقل مشجعيها”.

“نحن منظمة غير ربحية”

لكن شيرجي سارع إلى تصحيح تصريحات الحاكمة، مؤكدًا: “من المتوقع أن تحقق الفيفا نحو 11 مليار دولار من الإيرادات وليس الأرباح كما تدّعي الحاكمة خطأً. نحن منظمة غير ربحية، وعائدات كأس العالم يُعاد استثمارها بالكامل في تطوير كرة القدم، خاصة لدى الشباب والنساء، في جميع أنحاء العالم”.

كورررة