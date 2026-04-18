انت الان تتابع خبر الكربولي يحذر: الظروف لا تتيح المجازفة مع قوى المجتمع الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكربولي في تدوينة له عبر منصة اكس "لم يكن العراق بحاجة إلى حكمة رجل الدولة كحاجته اليها اليوم.. والظروف المحيطة بالبلد لا تتيح المجازفة مع قوى المجتمع الدولي او الاستمرار بالتلاعب معها عبر الخلط بين انهاء المظاهر المسلحة المطلوب وبين إخفاء المظاهر المسلحة المكشوف".واضاف "قوى المجتمع الدولي اصبحت متوترة ولا يمكن التنبؤ بخطواتها القادمة".

وتابع "الحكومة الان في اختبار حقيقي حول جديتها بالتعامل مع السلاح الخارج على القانون او الاستمرار بالتراخي معه.. والشعب وحده من يدفع الثمن".