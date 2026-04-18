- 1/2
- 2/2
أكد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، التمسك بخيار القتال حتى تحقيق “النصر الكامل”.
وقال في منشور على منصة فيسبوك إنهم “حملوا السلاح دفاعاً عن الشعب، وحماية للأرض ولن يضعوه حتى يتحقق النصر الكامل، مهما طال الزمن وتعاظمت التضحيات”.
ووصف مناوي الحرب الجارية بأنها “وجودية”، متعهداً بالمضي فيها بثبات حتى يعود كل نازح ولاجئ إلى داره آمناً مطمئناً مرفوع الرأس.
وأضاف أن المعنويات في أعلى مستوياتها وان النصر يلوح في الأفق، مقدماً التهنئة للأبطال في محوري شمال وجنوب كردفان، مشيدًا بالانتصارات العظيمة التي تقربنا من حسم المعركة واستعادة الوطن.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر مناوي: لن نضع السلاح حتى النصر الكامل.. ومعركتنا معركة وجود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.