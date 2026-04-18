مناوي: لن نضع السلاح حتى النصر الكامل.. ومعركتنا معركة وجود

أكد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، التمسك بخيار القتال حتى تحقيق “النصر الكامل”.

وقال في منشور على منصة فيسبوك إنهم “حملوا السلاح دفاعاً عن الشعب، وحماية للأرض ولن يضعوه حتى يتحقق النصر الكامل، مهما طال الزمن وتعاظمت التضحيات”.

ووصف مناوي الحرب الجارية بأنها “وجودية”، متعهداً بالمضي فيها بثبات حتى يعود كل نازح ولاجئ إلى داره آمناً مطمئناً مرفوع الرأس.

وأضاف أن المعنويات في أعلى مستوياتها وان النصر يلوح في الأفق، مقدماً التهنئة للأبطال في محوري شمال وجنوب كردفان، مشيدًا بالانتصارات العظيمة التي تقربنا من حسم المعركة واستعادة الوطن.

سونا