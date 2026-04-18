وزير الخارجية يصل إلى الجمهورية التركية

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء اليوم، إلى مدينة أنطاليا في الجمهورية التركية.

ومن المقرر أن يشارك سموه في الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، وكذلك المشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة الثمانية بشأن غزة، المنعقدين على هامش منتدى أنطاليا 2026م.