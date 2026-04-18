«الترفيه» تخرج دفعة من برنامج إدارة الوجهات الترفيهية المنتهي بالتوظيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفلت الهيئة العامة للترفيه (GEA) أمس، بتخريج الدفعة الخامسة من البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف ضمن مسار «إدارة الوجهات الترفيهية»، وذلك في إطار مبادرة «صناع السعادة» التي تهدف إلى تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في قطاع الترفيه. وشهد حفل تخريج الدفعة تسليم الشهادة المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لـ24 متدربا ومتدربة، وظفوا في 8 شركات عاملة في قطاع الترفيه، في خطوة تعكس تكامل البرنامج مع احتياجات سوق العمل ونجاحه في إعداد كوادر مؤهلة للعمل مباشرة بعد التخرج. وامتد البرنامج عامًا كاملًا، وتضمن 3 مراحل تدريبية رئيسة، بدأت ـ3 أشهر من تدريب اللغة الإنجليزية، تلتها ستة أشهر من التدريب التخصصي في إدارة الوجهات الترفيهية، واختتمت بثلاثة أشهر من التطبيق العملي داخل الشركات التي انضم إليها المشاركون.

