تكنولوجيا: موتورولا تستعد لإطلاق هاتف Edge 70 Pro ببطارية كبيرة وكاميرات فائقة الدقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت موتورولا رسمياً استعدادها للكشف عن هاتفها الجديد Edge 70 Pro المنتمي للفئة المتوسطة العليا خلال أسبوع، حيث قامت بعرض الجهاز مسبقاً عبر موقع تشويقي قبل إطلاقه الرسمي المقرر في يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر أبريل لعام 2026. ويبدو تصميم الهاتف الجديد مشابهاً إلى حد كبير للإصدار الأرخص موتورولا Edge 70 الذي يتوفر بسعر يبلغ 599 دولاراً أمريكياً، ولكنه يأتي بهيكل أكثر سمكاً قليلاً، وقد تم استعراض الهاتف المرتقب بثلاثة ألوان جذابة تشمل الأبيض الزنبقي بلمسة رخامية والأخضر بلون الشاي بالإضافة إلى اللون الأزرق التيتانيوم لتلبية مختلف الأذواق.

ويعود السبب الرئيسي لزيادة سمك الجهاز إلى تزويده ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 6500 مللي أمبير، والتي تدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 90 واطاً باستخدام شاحن من نوع USB-C المرفق في العلبة، حيث تروج موتورولا لقدرة هذه البطارية على الصمود لمدة يومين كاملين رغم أن ذلك يعتمد بشكل كبير على طبيعة الاستخدام. وفيما يخص الأداء، يعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 8500 الجديد المصمم بدقة تبلغ 4 نانومتر، والذي يضم ثمانية أنوية للأداء تتصدرها نواة تصل سرعتها إلى 3.4 جيجاهرتز وثلاث أنوية بسرعة 3.2 جيجاهرتز وأربع أنوية للكفاءة بسرعة 2.2 جيجاهرتز، مع ذاكرة عشوائية تصل سعتها إلى 12 جيجابايت.

يقدم الهاتف شاشة واسعة من نوع AMOLED يبلغ مقاسها 6.8 بوصة وتتميز بذروة سطوع استثنائية تصل إلى 5200 شمعة مع معدل تحديث فائق يبلغ 144 هرتزاً. وتكتمل هذه المواصفات القوية بنظام تصوير متطور يتكون من كاميرا أمامية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وكاميرا رئيسية خلفية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر سوني LYT-710، إلى جانب كاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل أيضاً. ويأتي هذا الهاتف المقاوم للماء مزوداً بنظام التشغيل الحديث أندرويد 16، مع التزام موتورولا بتقديم ما لا يقل عن ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل وخمس سنوات كاملة من التصحيحات الأمنية لضمان استقرار وحماية الجهاز على المدى الطويل.