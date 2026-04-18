شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأدب والنشر تختتم مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026، الذي أقيم خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل 2026م، في مدينة بولونيا الإيطالية، وسط حضور ثقافي يعكس صناعة النشر على المستوى الدولي، لا سيما في مجال أدب الطفل واليافعين. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، أن مشاركة المملكة في المعرض تأتي في سياق ترسيخ حضورها في واحدة من أبرز المنصات العالمية المتخصصة، التي تجمع أدب الأطفال واليافعين بصناعة النشر الدولية، ضمن بيئة مهنية تفاعلية تواكب أحدث تحولات القطاع. وأوضح أن البرنامج الثقافي المصاحب للمشاركة شكل مساحة حيوية أبرزت تنوّع التجارب الإبداعية في أدب الطفل واليافعين، من خلال جلسات تناولت الترجمة والسرد والفلسفة. وأشار إلى أن الحضور السعودي يعكس تطورا متسارعا في إنتاج كتب الأطفال واليافعين في المملكة، وما يشهده من تنوع في المضامين والأساليب، مؤكدًا أن هذه المشاركة أسهمت في فتح آفاق نوعية للتعاون في مجالات النشر والترجمة، وتعزيز فرص تبادل حقوق الملكية الفكرية، بما يدعم وصول المحتوى السعودي إلى الأسواق العالمية، ويعزز حضوره وتأثيره على نطاق أوسع.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأدب والنشر تختتم

مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.