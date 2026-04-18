المدينة المنورة تتصدر مدن المملكة في معدل إشغال قطاع الضيافة في 2025

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل قطاع الضيافة في المدينة المنورة أداء متميزا خلال 2025، متصدرا مدن المملكة في معدل الإشغال الفندقي، في مؤشر يعكس تنامي الطلب على الوجهة وازدهار الحركة السياحية المرتبطة بزيارة المسجد النبوي الشريف والمعالم التاريخية في المنطقة. وأظهرت بيانات تقرير أداء قطاع الضيافة في المملكة، الصادر عن وزارة السياحة، أن المدينة المنورة حققت أعلى معدل إشغال بلغ 85.5%، فيما بلغ أدنى معدل إشغال 59.5% خلال العام، متقدمة بذلك على متوسط معدل الإشغال في المملكة البالغ نحو 55%. كما سجّل متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية في المدينة المنورة نحو 430 ريالا، مع نطاق سعري تراوح بين 285 ريالا كحد أدنى و866 ريالا كحد أعلى، في حين بلغ متوسط السعر على مستوى المملكة نحو 457 ريالا. وفي مؤشر الأداء المالي للفنادق، بلغ متوسط العائد لكل غرفة متاحة في المدينة المنورة نحو 430 ريالا، مقارنة بنحو 321 ريالا على مستوى المملكة، ما يعكس قوة الطلب واستقرار العوائد التشغيلية في القطاع الفندقي بالمنطقة.

