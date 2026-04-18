مؤتمر المعلم بجامعة الملك خالد يوصي بإدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة الملك خالد أعمال المؤتمر الثالث للمعلم تحت شعار «المعلم والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي»، الذي نظمته الجمعية السعودية العلمية للمعلم (جسم)، وذلك بمركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء، بحضور معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي. وشهد المؤتمر، الذي استمر يومين، مشاركة واسعة تجاوزت 2000 مستفيد، عبر جلساته العلمية وورش العمل، حيث تناول أحدث التوجهات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، واستشراف مستقبل المنظومة التعليمية في ظل التحولات التقنية المتسارعة. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عبدالله بن علي آل كاسي، أن المؤتمر اختتم أعماله بحزمة من التوصيات العلمية التي ركزت على عددٍ من المحاور الرئيسة، من أبرزها إدماج كفايات الذكاء الاصطناعي التربوية ضمن المعايير المهنية الوطنية للمعلمين، بما يشمل مهارات الاستخدام النقدي والتقويم والتوجيه الأخلاقي، إلى جانب تطوير إطار وطني للكفايات الرقمية المتقدمة، ودعم برامج إعداد المعلمين بمقررات تطبيقية تعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط للتدريس وإدارة الصف وتقويم التعلم. وأكدت التوصيات أهمية توظيف تقنيات التعلم التكيفي لتقديم مسارات تعليمية شخصية تراعي الفروق الفردية، خاصة للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية، والعمل على تصميم بيئات تعلم ذكية تعزز مهارات القرن الحادي والعشرين، ومنها التفكير النقدي وحل المشكلات والإبداع، إلى جانب ترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة عبر دمج مفاهيم المواطنة الرقمية في المناهج. ودعا المؤتمر إلى إعداد ميثاق أخلاقي وطني لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، يضمن حماية الخصوصية والشفافية والعدالة الرقمية، وسنّ التشريعات المنظمة التي تحد من الآثار السلبية المحتملة، مع تأكيد أهمية تعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم والقطاع التقني لتطوير تطبيقات تعليمية عربية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تراعي الخصوصية الثقافية، وتسهم في بناء مستقبل تعليمي ذكي ومستدام.