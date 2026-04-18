القطاع السياحي في القصيم يسجل نموا بنسبة 17%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت منطقة القصيم نموا ملحوظا في قطاعها السياحي، مدعوما بتكامل الجهود التنموية والاستثمارية، بما يعزز مكانتها وجهة سياحية متنامية في المملكة. وأظهرت البيانات أن المنطقة استقبلت أكثر من 1.2 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026، بنسبة نمو بلغت 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في مؤشر يعكس تصاعد الجاذبية السياحية للقصيم.

وبلغ عدد زوار المنطقة نحو 1.13 مليون زائر، فيما وصل حجم الإنفاق السياحي المحلي إلى 0.88 مليار ريال، مسجلا نموا (في عدد زوار المبيت المحليين) بنسبة 25%، مما يعكس ارتفاع الطلب على الوجهات المحلية، وتطور الخدمات المقدمة. وشهد القطاع السياحي تقدما في تمكين الكوادر الوطنية؛ إذ بلغت نسبة التوطين في القطاع 32.34% فيما وصلت مشاركة المرأة في الأنشطة السياحية إلى 36.03 %، إلى جانب تنفيذ 5,398 فرصة تدريبية لتأهيل الشباب والشابات، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية ويرفع مستوى جودة الخدمات. وفي إطار التمكين الاستثماري والمؤسسي تم افتتاح مكتب إدارة الوجهة بالمنطقة، بوصفه ذراعا تنفيذيا وتنسيقيا لدعم الحراك السياحي وتعزيز الشراكات. ويأتي هذا النمو في ظل ما تحظى به منطقة القصيم من دعم متواصل، وتطوير للبنية التحتية السياحية، وتكامل في المبادرات التي تسهم في تنويع الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.