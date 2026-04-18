مستوطنون يهاجمون سيارات ومنازل فلسطينية في الضفة

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

أحرق مستوطنون إسرائيليون، أمس، مركبتين خلال هجوم نفذوه على منازل فلسطينيين في منطقة جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين تسللت من مستوطنة «عتنائيل» إلى منطقة «مجد الباع» غرب بلدة «يطا» جنوبي الخليل، وأقدمت على الاعتداء على منازل فلسطينيين وإحراق مركبتين، موضحةً أن النيران أتت على المركبتين بشكل كامل.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع الحرب في غزة.

وفق تقرير شهري صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون 497 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال مارس الماضي، ما أسفر عن مقتل 9 فلسطينيين.

وفي سياق آخر، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن «قضية الأسرى داخل السجون الإسرائيلية هي أولوية على الأجندة الوطنية، والأجندة الدولية للدبلوماسية الفلسطينية، وأن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى هي جزء من الجرائم المركبة التي تنتهجها إسرائيل».

وشددت خارجية فلسطين على أن «قضية الأسرى الفلسطينيين تمثّل أحد أبرز أوجه المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال».