الجيش : تمشيط واسعة اليوم بمحور شمال كردفان وخسائر فادحة في صفوف مليشيا الدعم السريع

أعلنت القوات المسلحة السودانية تنفيذ عمليات تمشيط واسعة اليوم بمحور شمال كردفان، شملت مناطق كازقيل، شواية، الحمادي والدبيبات.

وقال الناطق الرسمي في تعميم صحافي إن العمليات أسفرت عن تكبيد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتدمير عدد من آلياتها القتالية، ما أدى إلى انهيار صفوفها وفرار عناصرها تحت ضربات الجيش.

وأكد “استمرار القوات المسلحة في أداء واجبها حتى تطهير كافة أرجاء البلاد”..

