المنطقة على صفيح ساخن… فماذا بعد؟

لا تزال منطقتنا تعيش على وقع توترٍ متصاعد، في ظل صراعٍ أمريكي–إسرائيلي–إيراني لم تستقر مآلاته بعد، وتبقى آثاره ماثلة، لا سيما على الخليج العربي، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

ومع ذلك، لا يسعنا إلا أن نُثمّن جهود الدولة التي تسعى لتهدئة الأوضاع، وتقديم خطابٍ إعلامي مسؤول يطمئن الناس، ويُحافظ على استقرار حياتهم اليومية بعيدًا عن التهويل أو إثارة القلق.

لكن… الطمأنينة لا تعني الغفلة، والهدوء لا يُلغي الاستعداد.

في دولتنا الحبيبة قطر نحن اليوم على أعتاب الإجازة الصيفية، حيث آلاف الشباب والفتيات يستعدون لقضاء أوقاتهم، وهنا يبرز سؤال مهم: هل الوقت مناسب للانشغال بالسفر والترفيه فقط، في ظل عالمٍ مضطرب، ومنطقةٍ قد تكون ضمن دائرة الاستهداف؟

ما نحتاجه اليوم، ليس القلق… بل الاستعداد الواعي.

الاستثمار الحقيقي في هذه المرحلة يجب أن يكون في شبابنا، من خلال مسارين متكاملين: – مسار الخبراء وأصحاب الاختصاص: لنقل المعرفة والخبرة. – مسار الشباب والطلاب: لبناء الجاهزية والوعي.

وذلك عبر برامج عملية تُقدَّم خلال الإجازة، تجمع بين المتعة والفائدة، وتشمل: – التأهيل النفسي للتعامل مع الأزمات – التدريب على مهارات الطوارئ والكوارث – تعزيز الاعتماد على النفس – تنمية المهارات المهنية والحياتية – بناء الوعي العام بما يجري في العالم دون تهويل

على أن تتوّج هذه البرامج بخطة وطنية واضحة، تتضمن جداول زمنية، وشهادات معتمدة، وتحفيزًا للمشاركة، بما يضمن استمراريتها وأثرها الحقيقي.

على أن يتم ذلك بتنسيقٍ مؤسسيٍ منظم بين الجهات الخدمية (كالصحة، والبلدية، والزراعة)، والرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والتعليمية وغيرها، لتقديم محتوى مدروس يواكب المرحلة ويلبّي متطلباتها.

فالخليج اليوم، وبوضوح، في دائرة اهتمام وصراع، والخريطة تتغير، والتحديات تتزايد… وقد يكون التقشف، أو إعادة ترتيب الأولويات، جزءًا من المرحلة القادمة.

لهذا، فإن تأهيل الشباب ليس خيارًا… بل ضرورة.

فالأمم لا تُقاس بمواردها فقط… بل بمدى جاهزية أبنائها. وإن أحسنّا إعدادهم اليوم، أمِنّا الغد.

جاسم ابراهيم فخرو – الشرق القطرية

