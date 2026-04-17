تحدث عن زواجه من مغربية.. القصة الكاملة لأزمة تصريحات سامي مغاوري عن المرأة المصرية

أثار الفنان سامي مغاوري جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد تداول تصريحات منسوبة إليه زُعم فيها تفضيله المرأة المغربية على المصرية، وهو ما دفعه للخروج عن صمته ونفى صحة ما تم تداوله تمامًا، مؤكدًا أنها كذب وتدليس وافتراء.

سامى مغاورى ينفى الإساءة للمرأة المصرية

ونفى الفنان سامى مغاورى صحة التصريحات المتداولة مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى زُعم فيها تفضيله المرأة المغربية على المصرية، مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة. وكتب مغاورى عبر حسابه الرسمى على موقع «فيس بوك»: «أحبابى الكرام، ما يتم تداوله على لسانى عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن السيدة المصرية كلام غير صحيح بالمرة، وهو كذب وتدليس وافتراء من بعض المواقع الصفراء التى تلهث وراء الريتش».

وأضاف: «أرجو تحرى الدقة فيما يتم تناقله عن لسانى فى المستقبل، وكل التحية والتقدير لكم ويومكم سعيد».

سامى مغاورى وتصريحاته عن زوجته المغربية

وفى المقابل، أعادت الأزمة تسليط الضوء على تصريحات سابقة للفنان خلال ظهوره فى برنامج «كلام الناس» عبر قناة «إم بى سى مصر»، حيث تحدث عن تجربته الشخصية مع زوجته المغربية، والفرق بين المرأة المصرية والمغربية، حيث أشاد بتجربته الشخصية ولم يقلل من أى طرف.

سامى مغاورى: المرأة المغربية كنز والمصرية عظيمة

وقال سامى مغاورى خلال اللقاء إن الزوجة المغربية «كنز ونعمة من الله»، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى تقديره الكبير للمرأة المصرية أيضًا، مؤكدًا أنها صاحبة دور محورى وصعب فى المجتمع.

وأوضح أن الزوجة المغربية تمتلك صفات جدية وقريبة من نموذج المرأة المصرية فى سبعينات وثمانينات القرن الماضى، لافتًا إلى اهتمامها بالمنزل وأناقتها وحرصها على الظهور بشكل لائق.

وأضاف: «البيت عندها رقم واحد حتى لو كانت تعمل، تهتم بنفسها ولبسها، وفى المطبخ تكون سيدة مطبخ، لكنها خارج المطبخ تظهر بشكل أنيق وراقي».

وتابع مغاورى: «المرأة المصرية أيضًا عظيمة، لأنها تتحمل مسؤوليات كبيرة من تربية أبناء وأعمال منزلية وضغوط الحياة اليومية».

