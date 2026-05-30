بعد التاج الثالث.. حكيمي رجل إفريقيا الأول في تاريخ أوروبا

تُوج النجم المغربي، أشرف حكيمي، بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، رفقة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد الفوز الصعب والثمين على آرسنال الإنجليزي اليوم السبت بركلات الترجيح(3-4)، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي (1-1).وبهذا التتويج، أصبح أشرف حكيمي يمتلك في رصيده 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، ليصبح بذلك اللاعب الإفريقي الأكثر تتويجاً بهذه الكأس عبر التاريخ، بالتساوي مع الأسطورة الكاميروني صامويل إيتو.

وظفر إيتو بلقب دوري الأبطال 3 مرات أيضًا، بواقع مرتين مع برشلونة في 2006 و2009، على حساب آرسنال ثم مانشستر يونايتد، وواحدة رفقة إنتر ميلان في 2010 أمام بايرن ميونخ.

أما حكيمي فتوج باللقب الأوروبي الكبير لأول مرة مع فريقه السابق ريال مدريد، في عام 2018، بعد التفوق على ليفربول (3-1) في المباراة النهائية.

