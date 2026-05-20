ريال مدريد يمنح مورينيو هدية قبل التوقيع

النادي الملكي يستجيب لمطالب المدرب المخضرم
استقر ريال مدريد الإسباني على إضافة عام آخر في عقد المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، في إطار المفاوضات الجارية حاليًا بين الطرفين، بحسب تقرير صحفي.
ووفقًا للصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، سيمتد العقد بين الطرفين، بعد هذا التمديد، حتى نهاية يونيو 2029.
وأضاف رومانو أن الاتفاق “أُغلق واكتمل تماماً”، بعد أن حظي بموافقة رسمية من مورينيو ومحامي ريال مدريد.
وأشار إلى أن جوزيه مورينيو سيتواجد في العاصمة الإسبانية مدريد، خلال الأسبوع المقبل، مختتماً: “ها نحن نمضي، الأمر مؤكد بالكامل”.
ويستعد المدرب البرتغالي لخلافة المدير الفني الحالي، ألفارو أربيلوا، بعد ولاية قصيرة شهدت أزمات عديدة ونتائج سيئة.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
