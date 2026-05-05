عاصفة في ريال مدريد.. آلاف المشجعين يوقعون لطرد مبابي فوراً

وقع أكثر من 250 ألف مشجع لريال مدريد على عريضة عبر الإنترنت من أجل طرد النجم الفرنسي كيليان مبابي من الفريق وذلك قبل أيام من احتمال تتويج المنافس اللدود برشلونة بطلاً للدوري الإسباني خلال الكلاسيكو المرتقب، يوم الأحد المقبل.

ويبتعد برشلونة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد، وكان من الممكن أن يضمن اللقب في الجولة الماضية لولا فوز ريال مدريد على إسبانيول 2-0.

وبات الفريق الملكي على أعتاب الخروج دون ألقاب للموسم الثاني توالياً، وهو ما وجه الانتقادات صوب قائد منتخب فرنسا رغم غيابه عن الفريق مؤخراً بسبب إصابة عضلية في ساقه اليسرى.

وبدلاً من مساندة فريقه أمام إسبانيول، سافر الفائز بكأس العالم 2018 إلى سردينيا الإيطالية مع صديقته الممثلة الإسبانية إستر إكسبوزيتو، إذ تم تصويرهما وهما يستمتعان بأشعة الشمس على إحدى اليخوت.

وكان ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، قد دافع عن مبابي في المؤتمر الصحافي بعد مواجهة إسبانيول، قائلاً: جميع خطط التعافي للاعبينا المصابين تكون تحت إشراف أطباء النادي، إنهم من يحددون موعد ذهاب اللاعبين إلى مقر التدريبات (فالديبيباس) من عدمه.

لكن وفقاً لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن هناك شخصيات داخل ريال مدريد كانت محبطة من تصرفات مبابي وسط فترة صعبة يمر بها الفريق، كما ينظر إلى المهاجم الفرنسي على أنه يحظى بمعاملة خاصة في العاصمة الإسبانية منذ انتقاله من باريس سان جيرمان في 2024، كما يفضل التواصل مع اللاعبين الفرنسيين في الفريق، إضافة إلى أنه لا يلتزم بالمواعيد ويتأخر عن الحضور في وجبات الفريق.

