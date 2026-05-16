بعد الأزمة الأخيرة.. مبابي يرد بشأن رحيله عن ريال مدريد

رد كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بشأن موقف من الرحيل عن المرينجي، بنهاية الموسم الجاري، في ظل تراجع نتائج الفريق مؤخرًا وكذلك مستواه.

وكان مبابي قد تعرض لانتقادات كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه، ورؤيته في إيطاليا للاستجمام، مع تقارير تشير لفكرة تعمده الغياب عن خسارة فريقه الأخيرة في الكلاسيكو.

وقال مبابي في تصريحات صحفية: “خطئي الوحيد هو عدم مساعدة الفريق على الفوز بالألقاب هذا الموسم، كما فعل جميع زملائي. أما الباقي، فهو مجرد آراء”.

وبشأن الرحيل عن ريال مدريد، قال مبابي: “لماذا؟ ماذا؟ لا. لن أغادر. أفضل التحدث هنا، بفمي الخاص. هناك أناس لا يتحدثون، لذا عليّ أن أقرأ الصحافة لأعرف ما يفكرون به فعلاً”.

وعن دوره في الفريق، قال مبابي: “عندما أخبرني أربيلوا أنني المهاجم الرابع، قبلت الأمر على الفور. هذا ما يجب عليّ فعله، فأنا لاعب. أسعى دائمًا لمساعدة الفريق”.

هذا وكان ريال مدريد قد خسر لقب الدوري الإسباني، بشكل رسمي، بعد الهزيمة من برشلونة، في اللقاء قبل الماضي بهدفين دون رد.

