“أرمسترونغ” يكشف هدف كوين بيس الأكبر: الوصول إلى مليار مستخدم

احتفلت منصة “كوين بيس”، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة، بمرور 14 عام على تأسيسها، فيما كشف الرئيس التنفيذي “براين أرمسترونغ” عن الهدف الاستراتيجي الأكبر للشركة وهو:

إدخال مليار مستخدم إلى النظام المالي المفتوح.

ونشر “أرمسترونغ” صورة لأول واجهة للمنصة عام 2012، حين بدأت كمحفظة بسيطة للبيتكوين، قبل أن تتحول اليوم إلى منصة مالية متكاملة توفر تداول العملات الرقمية والأسهم والسلع، وتخدم الأفراد والمؤسسات والمطورين حول العالم.

ولتحقيق هدف المليار مستخدم، تعمل كوين بيس على إعادة هيكلة نموذج أعمالها بالكامل، مع التركيز على المشتقات المالية والعقود الآجلة وأسواق التوقعات المنظمة، بدلا من الاعتماد فقط على التداول الفوري التقليدي.

كما عززت الشركة توسعها عبر شراكة جديدة مع منظومة “Hyperliquid”، حيث ستعتمد عملة USDC كأصل رئيسي للتسوية، إلى جانب إدارة احتياطي خزينة البروتوكول.

وفي خطوة تعكس توجه الشركة نحو مستقبل الخدمات المالية الذكية، بدأت “كوين بيس” دمج بروتوكولات دفع تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل x402، بما يسمح للوكلاء الذكيين وتنطبيقات AI بتنفيذ مدفوعات فورية باستخدام USDC.

ورغم هذه التوسعات، سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 394 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026، نتيجة تراجع قيمة محفظتها الاستثمارية أثناء تصحيح السوق.

كما خفضت “كوين بيس” نحو 14% من قوتها العاملة خلال مايو لإعادة توجيه الموارد نحو البنية التحتية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويرى محللون أن إقرار قانون “CLARITY Act” المرتقب في الولايات المتحدة قد يشكل نقطة تحول مهمة لقطاع الكريبتو، عبر تسهيل دخول رؤوس الأموال التقليدية، ما قد يدعم طموحات “كوين بيس” في الوصول إلى قاعدة مستخدمين عالمية غير مسبوقة.

