وصول سعر البيتكوين لمستوى فوق 81 ألف دولار أشعل الحديث حول موسم العملات الرقمية البديلة

تواصل عملة البيتكوين تعزيز مكاسبها بعدما اقتربت من مستوى 83 ألف دولار، وهو أعلى مستوى تصل إليه العملة منذ أواخر يناير، ما أعاد الحماس إلى سوق العملات البديلة وأشعل التكهنات ببدء موسم العملات الرقمية البديلة.

بحسب البيانات المنشورة مؤخرا، بدأت عدة عملات بديلة في تسجيل أداء قوي مع تحسن معنويات السوق، من بينها TON وICP وADA وSUI وONDO وHYPE، حيث حققت بعضها مكاسب مزدوجة خلال أيام قليلة.

وكانت Zcash (ZEC) من أبرز العملات الرابحة، بعدما قفزت بنحو 40% خلال 24 ساعة وأكثر من 70% خلال أسبوع، في واحدة من أقوى التحركات بالسوق مؤخرا.

كما أظهرت المؤشرات تحسن تدريجي في أداء العملات الرقمية البديلة، مع ارتفاع عدد المشاريع التي استعادت متوسطها المتحرك لـ200 يوم، إضافة إلى زيادة واضحة في أحجام التداول على منصة بينانس مقارنة بالبيتكوين والإيثيريوم.

ورغم هذه الإشارات الإيجابية، لا يزال السوق بعيد عن موسم العملات الرقمية البديلة كامل، إذ تواصل عملة البيتكوين السيطرة على الحصة الأكبر من السوق بنسبة تقارب 59%، بينما لا تزال غالبية العملات البديلة متأخرة عنها من حيث الأداء على المدى الطويل.

ويرى محللون أن ما يحدث حاليا قد يكون بداية تحول تدريجي في السيولة نحو بعض القطاعات مثل الذكاء الاصطناعي وDeFi وشبكات الطبقة الأولى، لكن دون تأكيد واضح حتى الآن على بدء موجة صعود شاملة للعملات البديلة.

