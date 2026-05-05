اختراق مستوى 80 ألف دولار… هل سعر البيتكوين أمام صعود مستمر أو فخ هبوط؟

عاد سعر البيتكوين فوق مستوى 80 ألف دولار لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، لكن هذا الاختراق يثير شكوك لدى بعض المحللين الذين يحذرون من احتمال كونه فخ صعودي وليس بداية موجة ارتفاع مستدامة.

يرى المحلل “Doctor Profit” أن السوق قد يكون في المرحلة الأخيرة من هذا الفخ، حيث يرتفع السعر مؤقتا قبل انعكاس حاد نحو الأسفل.

#Bitcoin is entering in its final stage of the bull trap before continue going down with force to new lows! The next downside move starts from this region and I plan to keep my long from 71k region open till 83-85k and start building shorts after taken profits on the long! — Doctor Profit 🇨🇭 (@DrProfitCrypto) May 5, 2026

ورغم هذا التوقع، لا يزال يحتفظ بمراكز شراء، متوقع صعود إضافي نحو نطاق 83–85 ألف دولار قبل بدء موجة هبوط، مع خطته بالتحول إلى البيع بعد جني الأرباح.

من جهة أخرى، تكشف بيانات على الشبكة عن ضعف واضح في النشاط، إذ انخفض عدد المستخدمين والمعاملات إلى أدنى المستويات خلال عامين.

هذا التباين بين ارتفاع السعر وضعف الاستخدام يشير إلى أن الصعود الحالي لا تدعمه قاعدة طلب قوية، بل يعتمد على عدد محدود من المشاركين.

عادة، تحتاج أي موجة صعود قوية إلى دخول مستخدمين جدد وزيادة النشاط، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وبالتالي، في حال قرر المستثمرون الكبار جني الأرباح، قد لا يكون هناك طلب كاف لامتصاص عمليات البيع، ما يزيد من احتمالية التصحيح.

مع ذلك، لا يرى جميع المحللين الصورة سلبية بالكامل، إذ تشير بعض المؤشرات الفنية إلى استمرار الزخم الصاعد، خاصة مع وجود إشارات إيجابية على المدى الأسبوعي.

كما يُعد مستوى 83 ألف دولار منطقة حاسمة، حيث قد يؤدي اختراقها بثبات إلى فتح المجال لمزيد من الارتفاع.

بشكل عام، يقف السوق حاليا بين سيناريوهين:

إما تأكيد اختراق صاعد قوي، أو تحوّل هذا الارتفاع إلى فخ ينتهي بتراجع حاد.

