تكنولوجيا: أحدث تصنيفات منصة أنتوتو لأداء الأجهزة اللوحية تبرز تفوق لينوفو وفيفو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت منصة تقييم الأداء الشهيرة أنتوتو تقريرها الشامل لأفضل الأجهزة اللوحية أداء خلال شهر أبريل من عام 2026 حيث حقق جهاز الألعاب الجديد ليجيون واي 700 الجيل الخامس من لينوفو والذي يعرف عالميا باسم تاب الجيل الخامس إنجازا كبيرا باحتلاله المركز الثاني مسجلا متوسط نقاط يبلغ 4076936 نقطة ليقترب بشدة من الجهاز المتصدر في القائمة وهو جهاز فيفو باد 6 برو المزود بمعالج سنابدراجون 8 إيليت الجيل الخامس والذي تربع على العرش بمتوسط نقاط بلغ 4095813 نقطة بفضل أدائه الجبار الذي يعتمد بالتأكيد على سعة ضخمة من أي ذاكرة عشوائية لضمان معالجة البيانات بسرعة فائقة واستقرار تام

وشهدت القائمة منافسة شرسة في المراكز التالية حيث جاء جهاز أوبو باد 5 برو المزود بنفس المعالج الرائد في المركز الثالث بمتوسط تجاوز أربعة ملايين نقطة بقليل بينما احتل جهاز ريدمي كيه باد 2 المدمج من شاومي المركز الرابع بمعالج دايمنسيتي 9500 وتلاه في المركز الخامس جهاز أونر ماجيك باد 3 برو بمقاس 13,3 بوصة وفي المركز السادس ظهر جهاز أوبو باد 4 برو بمعالج الجيل السابق يليه في المركز السابع جهاز ميجا بوك من شركة H3C والذي يتميز بمعالج إنتل كور ألترا 228V وقدرته الفريدة على تشغيل نظام أندرويد بكل سلاسة ومرونة

واكتملت قائمة العشرة الأوائل بجهاز وان بلس باد 2 برو الذي يعرف أيضا باسم باد 3 في بعض الأسواق والذي احتل المركز الثامن بينما جاء جهاز الألعاب ريدماجيك باد 3 برو المعروف باسم أسترا في المركز التاسع وتذيل القائمة جهاز شاومي باد 8 برو في المركز العاشر ومن الجدير بالذكر أن منصة أنتوتو تطبق شروطا صارمة قبل إدراج أي جهاز في هذه التصنيفات من أهمها ضرورة اجتياز الجهاز المعني لما لا يقل عن ألف اختبار أداء صحيح وموثوق وهو الشرط الحاسم الذي يفسر غياب العديد من الأجهزة اللوحية الأخرى عن هذه القوائم الشهرية بشكل مستمر