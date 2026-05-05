تكنولوجيا: هيمنة كوالكوم: 9 من أفضل 10 هواتف على AnTuTu بمعالج واحد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف نتائج AnTuTu لشهر أبريل 2026 عن هيمنة واضحة لمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 على قائمة أقوى الهواتف، مع ملاحظة أن هذه التصنيفات تعتمد على السوق الصيني فقط.

ويتصدّر القائمة هاتف iQOO 15 Ultra محققًا أكثر من 4.1 مليون نقطة، يليه iQOO 15 ثم Red Magic 11 Pro+، وجميعها تعمل بنفس معالج كوالكوم القوي.

وفي المراكز التالية، يظهر Realme GT 8 Pro ثم Oppo Find X9 Ultra، مع اعتماد كلاهما أيضًا على نفس الشريحة، بينما يحتل OnePlus Ace 6 Ultra المركز السادس كاستثناء وحيد، إذ يعمل بمعالج Dimensity 9500 من MediaTek.

أما بقية المراكز العشرة، فتعود مجددًا لهواتف تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، من بينها Honor Magic 8 Pro وVivo X300 Ultra وOnePlus 15T.

وبذلك، تؤكد النتائج تفوق كوالكوم في فئة الأداء العالي هذا العام، حيث مع حضور محدود لمنافسها MediaTek ضمن القائمة.

