المدعي الخاص الأميركي قرر عدم ملاحقة بايدن بقضية الوثائق السرية: رجل مسن ذو ذاكرة سيئة

قرّر المدّعي الخاص المكلّف التّحقيق في اتّهام الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ بسوء التّعامل مع وثائق سرّيّة (الّذي عيّنه وزير العدل ​ميريك غارلاند​ في كانون الثّاني 2023)، روبرت هور، عدم التّوصية بملاحقة الرّئيس قضائيًّا.

وخلص هور في تقريره، إلى أنّ "لائحة الاتهام لن تكون مبرّرة"، واصفًا بايدن بأنّه "رجل مسنّ صاحب ذاكرة سيّئة".

وعلى الاثر، رحّب محامي ​البيت الأبيض​ ريتشارد سوبر، في بيان، بقرار المدّعي الخاص، لكنّه أكّد "أنّنا نرفض عددًا من التّعليقات غير الصحيحة الّتي هي في غير مكانها، في التّقرير. رغم ذلك، فإنّ القرار الأهمّ للمدّعي الخاص، أي بعدم الملاحقة، يستند في شكل متين إلى الوقائع والأدلة".

من جهته، اعتبر بايدن في بيان، أنّ "القضيّة مغلقة"، مشدّدًا على أنّ "طوال مسيرتي كمسؤول سياسي، عملت دائمًا لحماية أمن ​أميركا​. أتعامل مع هذه المواضيع بجديّة، ولم يشكّ أحد في ذلك أبدًا".