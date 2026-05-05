تكنولوجيا: هاتف OpenAI يقترب بشدة.. مع معالج Dimensity مخصص في الطريق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المحلل مينغ تشي كو عن تطورات جديدة في مشروع هاتف OpenAI، حيث يشير إلى تسريع الجدول الزمني لإطلاقه مقارنة بالتوقعات السابقة.

وبحسب المعلومات، يُتوقع بدء الإنتاج الضخم للهاتف في النصف الأول من عام 2027 بدلًا من 2028، مدفوعًا بالنمو السريع في سوق هواتف الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خطط محتملة لطرح الشركة للاكتتاب العام.

وفيما يتعلق بالمواصفات، يُرجح اعتماد الهاتف على معالج Dimensity مخصص من MediaTek، يُبنى بتقنية N2P من TSMC، مع تركيز واضح على قدرات الذكاء الاصطناعي.

كما يُتوقع أن يولي الهاتف اهتمامًا كبيرًا بالتصوير، من خلال معالج صور متطور يدعم تحسينات HDR لالتقاط مشاهد أكثر دقة في الواقع. بالإضافة إلى ذلك، سيعتمد على بنية مزدوجة لوحدات المعالجة العصبية، مع ذاكرة LPDDR6 وسعة تخزين UFS 5.0.

أما من ناحية الأمان، فمن المنتظر دعم تقنيات مثل pKVM وInline Hashing لتعزيز حماية البيانات.

وفي حال سارت عملية التطوير كما هو مخطط، قد تصل شحنات الهاتف إلى نحو 30 مليون وحدة خلال عامي 2027 و2028.

المصدر